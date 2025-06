Hüpen verstärkt Underberg

Vincent Hüpen, der bereits von Herbst 2017 bis Frühjahr 2019 für die Diversa Spezialitäten GmbH gearbeitet hatte, kehrt als Head of Continental Europe, Balkans, Africa and Latin America zu Underberg International an den Niederrhein zurück. Der 32-Jährige kommt von der Wein Wolf GmbH, wo er fünfeinhalb Jahre tätig gewesen ist und zuletzt als Teamlead Brand Management Spirits fungierte. Dies meldet die Semper idem Underberg AG. Die Rheinberger sind nach eigenen Angaben weltweit in über 100 Ländern erfolgreich unterwegs. Obwohl der europäische Spirituosenabsatz im ersten Halbjahr 2024 um 3% geschrumpft sei, habe die Underberg Gruppe in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Absatzplus von 5% im Ausland erzielen können. „Wir haben ambitionierte Ziele für unser internationales Geschäft“, unterstreicht Thomas Mempel, Vorstandsmitglied der Underberg Gruppe. „Vincent Hüpen hat in den vergangenen Jahren erfolgreich mit Distributeuren zusammengearbeitet. Er wird uns neue Impulse verleihen.“ -red-