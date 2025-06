+++ Hunt wird CEO bei Campari: Simon Hunt; vormals CEO bei William Grant & Sons, soll am 15. Januar offiziell zum neuen CEO der Davide Campari-Milano N.V. (Campari Group) ernannt werden. Hunt folgt dann auf Paolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, und Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer, die interimsweise eingesprungen sind. Dies meldet das Unternehmen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Premium- und Luxus-Spirituosenbranche sei Simon Hunt eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz. Der britische und australische Staatsbürger Hunt verfüge über umfangreiche Erfahrungen auf internationalen Märkten, insbesondere in den strategisch wichtigen USA. Hunt hatte seine Karriere bei Diageo begonnen, danach war er bei Allied Domecq als Senior Vice President of Global Innovation und Executive Vice President of Marketing North America sowie bei Pernod Ricard als CEO & President von Malibu-Kahlua International tätig gewesen.-red-