Huster zu Team-Beverage

Die Huster GmbH & Co. Getränkegroßhandels KG in Zwickau wird rückwirkend zum 01.01.2023 Mitglied in der GFGH-Verbundgruppe Team Beverage AG. Mit der Übernahme des Zwickauer Getränkefachgroßhändlers Huster durch Getränke Schenker, Senftenberg, wird der im Zwickauer Land bis in die Region Leipzig und die sächsische Landeshauptstadt Dresden präsente GFGH-Betrieb nun auch Mitglied bei Team Beverage. Huster beliefert in den Regionen Westsachsen, Erzgebirge und Vogtland die Gastronomie und den Einzelhandel. Zukünftig wird vor allem der Gastronomie-Umsatz in die Vermarktung von Team Beverage einfließen. Huster beschäftigt ca. 250 Mitarbeitende und erwirtschaftete zuletzt mit Streckenkunden, Gastronomiebelieferung sowie 60 Getränkefachmärkten rund 40 Millionen Euro Umsatz. -red-