Illva Saronno startet mit Wein Wolf

Seit 1. Juli 2024 hat die Bonner Wein Wolf GmbH die exklusiven Vertriebsrechte f├╝r The Busker Irish Whiskey, Sagamore Rye Whiskey, Rump@blic und Engine Gin ├╝bernommen. Dies melden die Unternehmen, die ab 2025 ihre Zusammenarbeit auf das gesamte Portfolio ausweiten wollen. Diese Vereinbarung best├Ątige die Entschlossenheit von Illva Saronno, ein schnelles Marktwachstum zu erreichen, hei├čt es in der Mitteilung. Illva Saronno ergreift dabei auch die Gelegenheit, Stock Spirits /Borco f├╝r die Unterst├╝tzung und Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren zu danken. Philipp Gericke, Gesch├Ąftsf├╝hrer der Wein Wolf GmbH, sagt: ÔÇ×Ich freue mich au├čerordentlich, dass wir mit der exklusiven Aufnahme von Amaretto di Saronno und Tia Maria ab Januar der f├╝hrende Anbieter von italienischen Premiumspirituosen in Deutschland sein werden." Die Wein-Wolf-Gruppe sieht sich f├╝r 12.000 Gastronomie- und Handelskunden im On- und Off-Trade-Bereich als starker Partner im Premiumsegment. -red