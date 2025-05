In eigener Sache

Ab Juni 2024 wird Simon Werner die Leitung der Redaktion von WEIN+MARKT übernehmen. Er ist gelernter Winzer, hat Internationale Weinwirtschaft studiert und anschließend das journalistische Handwerkszeug zum Wirtschaftsredakteur erlernt. Bereits seit einem Jahr verstärkt er in dieser Funktion das Redaktionsteam von WEIN+MARKT im Fachverlag Dr. Fraund mit profunden Kenntnissen der Weinhandelsbranche. „Wir freuen uns, dass wir mit Simon Werner einen jungen und engagierten Fachmann für die anspruchsvolle Aufgabe der Teamleitung gewinnen konnten“, zeigt sich Verlagsgeschäftsführer Josef Benner zufrieden mit dem Wechsel in der Redaktionsleitung. Simon Werner folgt Katja Apelt, die neue journalistische Herausforderungen angehen möchte. Frau Apelt hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren in ihrer Funktion als Chefredakteurin von WEIN+MARKT wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Objekts gesetzt. Mit einem gelungenen Mix aus Erfahrung und neuen Ideen hat sie die Redaktion geführt. Daher freut sich die Geschäftsleitung auf den zukünftigen Austausch mit Katja Apelt auf neuen Tätigkeitsfeldern. -red-