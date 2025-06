In eigener Sache – Ihre ProWein-News

In der ProWein-Ausgabe von WEIN+MARKT bieten wir unseren Lesern erneut den bewährten Service, alle wichtigen Neuigkeiten rund um die ProWein kompakt in unserem Heft zu präsentieren. Damit wir Ihre News und Produktvorstellungen berücksichtigen können, bitten wir Sie, uns Ihre gesammelten Informationen bis spätestens 17. Februar 2025 per E-Mail zukommen zu lassen. Bitte senden Sie Ihre Beiträge an wein-und-markt@fraund.de. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!