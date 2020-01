Ingelheimer Winzerkeller bekommt Global Best of Wine Tourism Award

Thomas Schätzel (2.v.l.), Vorsitzender von Rheinhessenwein e.V. überreicht den Award an Michael Sinn (Geschäftsführer der betreibenden Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH) (6.v.l.). Mit dabei waren auch Elke Höllein (GWC-Geschäftsführerin), Manuela Matz (Mainzer Wirtschafts- und Weinbaudezernentin), Landrätin Dorothea Schäfer (Landkreis Mainz-Bingen), Ralf Claus (Oberbürgermeister), Eveline Breyer (Bürgermeisterin und IKuM-Aufsichtsratsvorsitzende).

© IKuM

Der Ingelheimer Winzerkeller hat die international besetzte Jury des Great-Wine-Capital-Netzwerkes überzeugt. Nach dem Gewinn des Best of Wine Tourism Award 2020 für die Region Mainz/Rheinhessen in der Kategorie „Architektur, Parks und Gärten“ hat das umfangreich sanierte und erst im Frühsommer 2019 eröffnete historische Gebäude bereits den zweiten Preis gewonnen. Das gelungene architektonische Zusammenspiel von Tradition und Moderne sowie die gemeinsame Lage der Ingelheimer Vinothek, der Tourist-Information und eines Restaurants überzeugten die Jury. Am 20. Januar wurde die Auszeichnung offiziell von dem Vorsitzenden von Rheinhessenwein e. V., Thomas Schätzel, an Michael Sinn, Geschäftsführer der betreibenden Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IKuM) überreicht. Bei dem Termin mit anwesend waren auch Landrätin Dorothea Schäfer (Landkreis Mainz-Bingen), der Ingelheimer Oberbürgermeister Ralf Claus, die Ingelheimer Bürgermeisterin und IKuM-Aufsichtsratsvorsitzende Eveline Breyer, die Mainzer Wirtschafts- und Weinbaudezernentin Manuela Matz sowie GWC-Geschäftsführerin Mainz/Rheinhessen Elke Höllein. „Wir freuen uns sehr, diesen international renommierten Award entgegenzunehmen. Er ist für uns die Anerkennung eines einzigartigen und auch mutigen Konzepts“, so Geschäftsführer Michael Sinn. „Wir sehen die Auszeichnung aber auch als Belohnung für die Mühe und Arbeit - verbunden mit einer teilweise sehr hohen Belastung für alle Beteiligten -, die den Ingelheimer Winzerkeller zu dem gemacht hat, was er heute ist: ein Prachtstück Ingelheimer Stadtgeschichte. Erfolgreiche erste Monate seit der Eröffnung im Mai 2019 und gleich zwei Auszeichnungen von den Great Wine Capitals sind die Bestätigung für unsere Arbeit. “