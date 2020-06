Internationaler Scheurebe-Preis 2020: Die Sieger stehen fest!

Gar nicht scheu!

Mit der 5. Runde unseres Scheurebe-Preises, 2016 initiiert von den Zeitschriften DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN und WEIN+MARKT, können wir in diesem ungewöhnlichen Jahr 2020 bereits ein kleines Jubiläum feiern. Jedenfalls hätten wir das gerne in größerem Rahmen getan, wenn nicht die bis vor Kurzem unvorstellbare Pandemie auch unsere Pläne durchkreuzt hätte. Aber Konjunktive bringen niemanden weiter. Deshalb haben wir etwas improvisiert, die Verkostungsmodalitäten an die Ausnahmesituation angepasst und können so auch dieses Jahr der Scheurebe und den hinter ihr stehenden Winzern zur verdienten Aufmerksamkeit verhelfen. Die Resultate des Scheurebe-Preis 2020 stehen fest.





Um den allgemeinen Hygienevorschriften gerecht zu werden, mussten wir unseren kleinen, feinen Scheurebe-Wettbewerb in diesem Jahr unter veränderten Bedingungen durchführen. Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen konnten wir die Verkostung – mit ein paar Wochen Verspätung – am 14. und 15. Mai mit stark verkleinerter Jury durchführen. Da es nicht wie sonst möglich war, eine große Schar von Verkostern einzuladen, haben wir die Probe räumlich und zeitlich auseinandergezogen. Vor- und Endrunde fanden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, und die Prüfer mussten bei der Verkostung stets auf den gebotenen Sicherheitsabstand achten. Glücklicherweise bietet der große Sensorikraum im Competence Center Food & Beverage der DLG TestService GmbH in Gau-Bickelheim, in dem wir alle unsere Verkostungen durchführen, diese Möglichkeiten.

1.404 ha Rebland waren nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) im Jahr 2017 mit Scheurebe bepflanzt. Für 2018 gibt das DWI 1.412 ha an. Inzwischen dürften noch ein paar Hektar dazu gekommen sein, denn der vorherige Flächenschwund der Rebsorte scheint sich durch die Renaissance der Scheurebe-Weine in einen kleinen Zuwachs gewandelt zu haben. Winzer wie Weinliebhaber äußern sich mehr und mehr begeistert von dem feinen Aromen- und Säurespiel der Weine, die sowohl im trockenen als auch im süßen und edelsüßen Bereich überzeugen können.

Trotz Corona-Krise wurden dieses Jahr 307 Weine, Perl- und Schaumweine von 197 Erzeugern zum Scheurebe-Preis eingereicht, darunter sechs aus Österreich. Das Starterfeld wurde mit einem Anteil von 42% klar dominiert von Weinen bzw. Schaumweinen aus Rheinhessen. Der Anteil rheinhessischer Winzer an der deutschen Gesamtrebfläche der Scheurebe liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 770 ha (2018), also bei fast 55%. Den 2. Rang in der Startaufstellung markierte die Pfalz mit 71 Weinen und Schaumweinen (23% aller Proben bei 354 ha bzw. 25% der Gesamtfläche), gefolgt von Franken mit 58 Weinen (19% der Proben bei 168 ha, die 12% der Anbaufläche entsprechen). Die Nahe hatte 12 Weine (4%) am Start, die 108 ha Rebfläche vertraten.

Ein paar ganz spezielle Fans und Virtuosen unter den Erzeugern hat die Scheurebe in Baden, das bei einer Anbaufläche von nur rund 50 ha immerhin 23 Weine am Start hatte. Komplettiert wurde die Konkurrenz durch drei Weine aus Sachsen, zwei vom Mittelrhein, einen aus dem Rheingau und einen von der Hessischen Bergstraße.

40% der eingereichten Proben (und damit exakt der Anteil wie im Vorjahr) gehörten analytisch in den trockenen Bereich. Die trocken ausgebauten Gewächse stellten zusammen mit den halbtrockenen (15,5%) das Gros der Probe.

Interessant ist auch ein Blick auf die Ab-Hof-Preise der angestellten Proben. Nur 10% der Produkte im Wettbewerb gehen für weniger als 5 Euro an die Kunden. Mehr als die Hälfte aller Weine liegen im Preisbereich zwischen 5 und 8 Euro. Der Hinweis auf die Abgabepreise wird umso wichtiger, wenn sie in Relation zur gebotenen Weinqualität gesetzt werden. Bei unserer wie immer verdeckten Verkostung spielten die Preise natürlich keine Rolle, aber die Marktchancen der Weine speziell im Fachhandel dürften angesichts des gebotenen Preis-Genuss-Verhältnisses groß sein. Viel Wein fürs Geld – das stimmt bei der Scheurebe wie in kaum einer anderen Kategorie.

Deshalb durften wir die Verkostung durchaus als Entschädigung für alle Widrigkeiten bei den Vorbereitungen betrachten. Die Qualität der Weine ließ kaum Wünsche offen. Der Jahrgang 2019 (72% der eingereichten Weine) begeisterte mit einer Fruchtigkeit und Eleganz, wie es kaum eine andere Rebsorte zu leisten vermag. Der Jahrgang 2018, immerhin mit knapp einem Viertel der eingereichten Proben vertreten, zeigte ein völlig anderes Aromaprofil, erreichte im Gesamtdurchschnitt aller Weine aber exakt dieselbe Durchschnittsnote wie die Weine aus der 2019er Ernte. Dies war allerdings der süßen und vor allem der hoch bewerteten edelsüßen Kategorie geschuldet, wo sich nur ein einziger 2019er in der Phalanx der gereiften Weine platzieren konnte. Im Gegensatz dazu schafften bei den Stillweinen (mit sieben von 33 Weinen im trockenen und keinem einzigen im halbtrockenen Bereich) nur sehr wenige 2018er den Sprung über die hohe Hürde von 15 Punkten, die es braucht, um in die Liste der ausgezeichneten Weine zu kommen.

Insgesamt gelang 104 von 291 Stillweinen der Sprung über die Grenze zu einer Urkunde, die bei 15/20 Punkten (bzw. 88/100 Punkten) liegt. Das entspricht einem Anteil von 38% aller eingereichten Weine. Ein sensationeller Wert.

Näher betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Von der großen Gruppe der Rheinhessen übersprangen 32% diese Latte. Besonders stark zeigten sich die Rheinhessen in der Kategorie lieblich, wo das Gebiet 50% der ausgezeichneten Weine stellte. Die Pfalz brachte in jeder Kategorie (außer edelsüß) genau sechs Weine in die Topgruppe. Das bedeutete in der Kategorie „Trocken“ einen eher kleinen Anteil. Dafür stellten die Pfälzer aber 40% der ausgezeichneten Weine der Kategorie „Süß“. Die Franken glänzten vor allem im trockenen Bereich. 36% aller trockenen Spitzenweine aus unserer Verkostung kommen dieses Jahr aus Franken.

Den Badenern ist ein besonderes Kunststück gelungen. Von den insgesamt nur 23 angestellten Weinen schafften 12 Weine den Sprung in die oberste Liga mit einem klaren Schwerpunkt im süßen Bereich – inklusive eines Kategoriesiegers. Und schließlich ist da noch die Nahe. Klein und fein passt sowohl auf die Scheurebe als auch auf dieses Anbaugebiet. Nur 12 Weine im Rennen und davon 7 in der Topclass – über fast alle Kategorien verteilt. Beeindruckend! Nicht unterschlagen wollen wir die Kandidaten aus Österreich. Lediglich 6 Weine haben den Weg in unseren Wettbewerb gefunden. Einer davon hat sich als Sieger in der Kategorie Perl- und Schaumweine entpuppt. Respekt! Die Ergebnisse im Einzelnen – mit den Kategoriesiegern und weiteren Empfehlungen – finden Sie in den folgenden Tabellen.

Klaus Herrmann

Kategorie Perl- und Schaumweine





Jahrgang

Weinname

Herkunft

Qualität Punkte

1. Platz: Weinbau Hopfer, Tieschen 2019 Sämling 88 Frizzante Österreich Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure trocken

15,3 2. Platz: Weingut Dorst, Wörrstadt 2018

Rheinhessen Sekt b.A. trocken

14,9 3. Platz: Weingut Goldschmidt, Worms-Pfeddersheim 2017

Rheinhessen Sekt b.A. brut 14,7

Weitere Empfehlungen der Jury









Weingut Dr. Schreiber, Worms-Abenheim 2018 Rheinhessen Sekt b.A. halbtrocken

14,5 Weingut Goldschmidt, Worms-Pfeddersheim 2017 Rheinhessen Sekt b.A. halbtrocken 14,2 Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn, Maikammer k.A. Pfalz Sekt b.A. halbtrocken

14,1

Kategorie Trocken (0-9 g/l Restsüße)



Jahrgang Weinname Herkunft Qualität Punkte 1. Platz: Weingut Wolfgang Schneider, Guldental 2019 Guldentaler Apostelberg Nahe QW trocken 16,7 2. Platz: Weingut August Ziegler, Maikammer 2019 Gimmeldinger Meerspinne Pfalz Kabinett trocken 16,6 3. Platz: Weingut Hillabrand, Hüttenheim

2019 Bullenheimer Paradies Alte Reben Franken QW trocken 16,5 3. Platz: Weinhaus Zöller, Kirrweiler 2019

Pfalz QW trocken 16,5

Weitere Empfehlungen der Jury









Weingut Gemünden, Bad Kreuznach 2019 Gutswein Nahe QW trocken 16,3 Weingut Andreas Laible, Durbach 2018 Durbacher Plauelrain Baden QW trocken 16,3 Weingut Roman Schneider, Nordheim 2018 Nordheimer Vögelein Franken Spätlese trocken 16,2 Weingut Beiser, Vendersheim 2019 Tabularasa Rheinhessen QW trocken 16,1 Weingut Schreieck, St. Martin 2019 Schloss Ludwigshöhe Faszination Pfalz QW trocken 16,1 Weingut Höfling, Eußenheim 2019 Gössenheim Franken QW trocken 16,0 Weingut Zehnthof Familie Weickert, Sommerach 2019 Volkacher Kirchberg Franken Spätlese trocken 16,0 Weingut Ilmbacher Hof, Iphofen 2018 Iphöfer Kronsberg Franken QW trocken 15,9 Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer 2019 Heiligenberg Pfalz QW trocken 15,9 Weingut Markus Schwaab, Kirrweiler 2019 Spiel Ball Projekt Pfalz QW trocken 15,9 Weingut Scherr, Hainfeld 2019 Pfalz QW trocken 15,8 Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2019 Ockenheimer Rheinhessen QW trocken 15,8 Weingut Hans Wirsching, Iphofen 2015 Iphöfer Kronsberg Alte Reben Franken QW trocken 15,8 Weingut Leopold Schätzle, Endingen 2019 Endinger Engelsberg Baden Kabinett trocken 15,6 Manz Wein, Weinolsheim 2019 Kalkstein Rheinhessen QW trocken 15,6 Weingut Meier Schmidt, Ulsenheim 2019 Aus dem Paradies Franken QW trocken 15,4 Weingut Rheingrafenhof Johann Petry, Frei-Laubersheim 2019 Rheinhessen QW trocken 15,4 Weingut Assigal, Leibnitz 2019 Sämling Österreich / Steiermark QW trocken 15,4 Weingut Schweickardt, Appenheim 2019 Rheinhessen QW trocken 15,4 Weingut Zehnthof Familie Weickert, Sommerach 2019 Astheimer Karthäuser Franken Spätlese trocken 15,4 Weingut Hans Wirsching, Iphofen 2019 Iphöfer Franken QW trocken 15,3 Weingut Meier Schmidt, Ulsenheim 2018 Bullenheimer Paradies Franken QW trocken 15,3 Weingut Mirjam Schneider, Mainz 2019 Distelfink - Laubenheimer Rheinhessen QW trocken 15,3 Weingut Brennfleck, Sulzfeld am Main 2019 Iphöfer Kronsberg Franken QW trocken 15,3 Weingut Beiser, Vendersheim 2018 Tabularasa Rheinhessen QW trocken 15,2 Weingut Russbach / Eigenmarke Wein Stork, Lüdinghausen 2019 Brot & Butter süffig Rheinhessen QW trocken 15,2 Stefan Benner / Dieter Ackermann, Nieder-Olm 2018 Nieder-Olmer Klosterberg Scheu sur lie Rheinhessen trocken 15,1 Weingut Glaser, Nordheim 2018 natural best of muschelkalk Franken QW trocken 15,0 Weingut Gebrüder Kauer, Windesheim 2019 Nahe QW trocken 15,0

Kategorie Halbtrocken (9-18 g/l Restsüße)



Jahrgang Weinname Herkunft Qualität Punkte 1. Platz: Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf 2019

Pfalz QW 17,2 2. Platz: Weingut Gehring, Nierstein 2019

Rheinhessen QW fruchtig

16,6 3. Platz: Weingut Leo Sauer, Eibelstadt 2019

Franken Spätlese feinherb 16,5

Weitere Empfehlungen der Jury









Weingut Russbach, Eppelsheim 2019 Rheinhessen QW feinherb 16,3 Weingut am Vögelein, Nordheim 2019 Franken QW feinherb 16,1 Weingut Geiger, Oberhausen 2019 2 Geigen Pfalz QW 16,0 Weingut Thomas Dollt, Flemlingen 2019 Pfalz QW trocken 15,9 Weingut Fischborn, Dexheim 2019 Sundowner Rheinhessen QW feinherb 15,9 Weingut Fitz-Schneider, Edenkoben 2019 Edenkoben „Nahtlos“ Pfalz QW 15,8 Weingut Russbach, Eppelsheim 2019 Scheurebe Sommercuvée Rheinhessen QW 15,6 Weingut Petri, Herxheim am Berg 2019 Pfalz QW feinherb 15,3 Weingut Dorst, Wörrstadt 2019 Rheinhessen QW feinherb 15,3 Weingut Gries, Rhodt 2019 Pfalz QW feinherb 15,2 Weingut Ernst Popp, Iphofen 2019 Rödelseer Schwanleite Franken QW 15,1 Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2019 Ockenheimer Rheinhessen QW halbtrocken 15,1 Weingut Kroll, Bermersheim 2019 Westhofener Rotenstein Rheinhessen QW feinherb 15,0 Weingut Leonhard, Nierstein 2019 Niersteiner Rosenberg Rheinhessen Kabinett trocken 15,0

Kategorie Lieblich (18-45 g/l Restsüße)



Jahrgang Weinname Herkunft Qualität Punkte 1. Platz: Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim 2019 Gau-Algesheimer Goldberg Rheinhessen Kabinett 16,5 2. Platz: Weinhof Mayer, Bad Kreuznach 2019

Nahe QW lieblich 16,4 3. Platz: Weingut Becker, Mommenheim 2019

Rheinhessen QW feinherb 16,1

Weitere Empfehlungen der Jury









Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim 2019 fruchtig Rheinhessen QW 15,9 Weingut Andreas Laible, Durbach 2018 Durbacher Plauelrain Baden Spätlese 15,9 Weinhaus Zöller, Kirrweiler 2019 Pfalz Spätlese 15,9 Weingut Sitzius, Bad Kreuznach-Bosenheim 2019 Kreuznacher Rosenberg Nahe Kabinett 15,9 Weingut Clemens, Sulzheim 2019 Majestätenwein Selina Sulzheimer Schildberg Rheinhessen QW feinherb 15,9 Weingut Flörsheimer Hof, Flörsheim-Dalsheim 2019 Rheinhessen QW 15,8 Weingut Martinshof, Dienheim 2019 Rheinhessen QW 15,8 Weingut Oekonomierat Johann Geil I. Erben, Bechtheim 2019 Rheinhessen Kabinett 15,8 Weingut Jung & Knobloch, Albig 2019 Albig Rheinhessen QW feinherb 15,7 Weingut Hahn-Hof, Albersweiler-St. Johann 2018 Siebeldinger Königsgarten Pfalz Kabinett 15,7 Weinhaus Wasenweiler Winzer, Wasenweiler 2019 Wasenweiler Vulkanfelsen Baden Kabinett 15,7 Weingut Leopold Schätzle, Endingen 2018 Endinger Engelsberg Baden Spätlese 15,7 Weingut Ließ-Wenzel, Worms-Pfeddersheim 2019 Pfeddersheimer Liebfrauenmorgen Rheinhessen QW 15,7 Weingut Werner Pitthan, Zotzenheim 2019 Annes Träumerei Rheinhessen QW 15,6 Weingut Schreieck, St. Martin 2019 Schloss Ludwigshöhe Faszination Pfalz QW 15,6 Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf 2019 Pfalz QW 15,5 Weingut Gries, Rhodt 2019 Rhodter Klosterpfad Pfalz Spätlese 15,4 Weingut Thomas-Rüb, Flonheim 2019 Flonheimer Bingerberg Rheinhessen QW lieblich 15,4 Weingut Warsteigerhof Familie Friederich, Bechtheim 2019 Rheinhessen Spätlese 15,4 Weingut Leopold Schätzle, Endingen 2018 Endinger Engelsberg Baden Kabinett 15,4 Weingut Jürgen Emrich, Wonsheim 2019 Wendelsheimer Rheinhessen QW feinherb 15,2 Weingut Horst Sauer, Escherndorf 2019 Escherndorfer Lump Franken Spätlese 15,2 Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn, Maikammer 2019 Pfalz Kabinett 15,0 Weingut Sander, Dexheim 2019 Rheinhessen QW 15,0 Staatlicher Hofkeller, Würzburg 2019 Abtswinder Altenberg Franken Kabinett 15,0

Kategorie Süß (über 45 g/l Restsüße bis Prädikat Auslese)









Jahrgang Weinname Herkunft Qualität Punkte 1. Platz: Durbacher Winzergenossenschaft, Durbach 2018 Durbacher Plauelrain Baden Auslese 16,9 2. Platz: Weingut Darting, Bad Dürkheim 2018 Ungsteiner Herrenberg Pfalz Auslese 16,8 3. Platz: Weingut August Ziegler, Maikammer 2019 Gimmeldinger Meerspinne Pfalz Kabinett 16,4

Weitere Empfehlungen der Jury









Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer 2019 Heiligenberg edel & süß Pfalz QW süß 16,0 Weingut Felix Waldkirch, Rhodt 2019 Pfalz Spätlese 15,9 Weingut & Privatkellerei Bimmerle, Renchen-Erlach 2018 Baden Spätlese 15,9 Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen, Endingen 2018 Königschaffhauser Vulkanfelsen Baden Auslese 15,7 Weingut Andreas Laible, Durbach 2018 Durbacher Plauelrain Baden Auslese 15,4 Staatsweingut Bad Kreuznach 2019 Nahe QW 15,4 Weingut Weegmüller, Neustadt-Haardt 2019 Haardter Herrenletten Märchenzauber Pfalz QW 15,4 Weingut Doll-Espenschied, Horrweiler 2019 Horrweiler Gewürzgärtchen Rheinhessen Spätlese 15,4 Weingut Mertz, Eckelsheim 2019 Rheinhessen Spätlese 15,4 Weingut Fischborn, Dexheim 2019 Dexheimer Doktor Rheinhessen Spätlese 15,4 Weingut Sankt Quirinius-Hof, Gau-Algesheim 2019 Ockenheimer Schönhölle Rheinhessen Spätlese 15,3 Weingut Schreieck, St. Martin 2019 Schloss Ludwigshöhe Faszination Pfalz Auslese 15,1

Kategorie Edelsüß (Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein)





Jahrgang Weinname Herkunft Qualität Punkte 1. Platz: Weingut Ernst Bretz, Bechtolsheim 2018

Rheinhessen Trockenbeerenauslese 19,3 2. Platz: Weingut August Ziegler, Maikammer 2007 Gimmeldinger Meerspinne Pfalz Trockenbeerenauslese 19,0 3. Platz: Durbacher Winzergenossenschaft, Durbach 2018 Durbacher Steinberg Baden Beerenauslese 18,6 3. Platz: Weingut Braunewell, Essenheim 2018 Essenheim Teufelspfad Rheinhessen Eiswein 18,6

Weitere Empfehlungen der Jury









Weingut Thomas Lersch, Langenlonsheim 2019 Guldentaler Hipperich Nahe Beerenauslese 17,1 Weingut Schloss Sommerhausen Martin Steinmann, Sommerhausen 2013 Sommerhäuser Steinbach Franken Beerenauslese 17,0 Weingut Hans Wirsching, Iphofen 2018 Iphöfer Kronsberg Franken Beerenauslese 17,0 Weingut Scherr, Hainfeld 2018 Pfalz Trockenbeerenauslese 16,8 Weingut Petri, Herxheim am Berg 2016 Herxheimer Honigsack Pfalz Beerenauslese 16,5 Weingut Leopold Schätzle, Endingen 2015 Endinger Engelsberg Baden Beerenauslese 16,5 Weingut Köster-Wolf, Albig 2018 Albiger Schloss Hammerstein Rheinhessen Eiswein 15,9 Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2018 Ockenheimer St. Jakobsberg Rheinhessen Eiswein 15,8