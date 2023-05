Internationaler Scheurebe-Preis 2023

Alleskönner Scheurebe

Die Sieger des Internationalen Scheurebe-Preises 2023 stehen fest. Am 13. Mai nahmen in sechs Kategorien von trocken bis edelsüß jeweils die Top-3-Winzer ihre Urkunden aus den Händen der Rheinhessischen Weinprinzessin Anna Nierstheimer und dem Journalisten und Alzeyer Kulturpreisträger Hans-Ulrich Jörges entgegen. Erstmals gab es auch einen Preis für den besten Literwein. Anfang April hatten 210 von Winzern aus Österreich und Deutschland eingereichte Scheurebe-Weine und -Schaumweine auf dem Verkostungstisch der Fachjury in den Räumen der DLG TestService GmbH in Gau-Bickelheim gestanden. Dabei setzt sich der Trend zu weniger Restzucker bei der Scheurebe fort: 92 Weine – fast die Hälfte der Stillweine – sind trocken ausgebaut. Deshalb wurde diese Kategorie zweigeteilt in „klassisch trocken“ (bis 4,9 g Restzucker) und „modern trocken“ (bis 8,9 g). Auch der erstmalig vergebene Sonderpreis in der Kategorie „Bester Literwein“ liegt im niedrigen Restzuckerbereich – ein 2022er Qualitätswein trocken vom Weingut Flörsheimer Hof in Flörsheim-Dalsheim. Betriebe aus Rheinhessen sind in diesem Jahr ganz stark auf dem Siegertreppchen vertreten. Alleine zehn von insgesamt 19 Preisträgern kommen aus dem größten deutschen Anbaugebiet. Überproportional vertreten im Vergleich zur Anbaufläche ist wieder einmal Franken mit vier Preisträgern – dieses Mal auch im halbtrockenen Bereich. Und zum ersten Mal schaffte es ein Betrieb von der Mosel in die Top-3, und zwar in der Kategorie Perl- und Schaumweine. Weitere Auszeichnungen gehen an den Neusiedlersee, Österreich, an die Nahe, nach Baden und in die Pfalz.

Gewinner der Kategorien