IWI bietet Sommelier-Fortbildung als Blended Learning an

Arbeitgeber wie Kunden schätzen bei Servicekräften in der Gastronomie und Mitarbeitern im Wein- und Getränkehandel eine hohe Fachkompetenz – und diese Fortbildung lohnt sich auch in Corona-Zeiten. Dies unterstreicht das International Wine Institute in Bad Neuenahr-Ahrweiler durch das Angebot eines Fernstudiengangs. Dieser geht über sechs Monate und dient Mitarbeitern in den Bereichen Gastronomie, Weinhandel und -vertrieb als Karrieresprungbrett. Der berufsbegleitende Lehrgang dient der Vorbereitung auf die Prüfung vor der IHK und ist als „Blended Learning“ konzipiert. Neben 30 Tagen Präsenzzeit, aufgeteilt in 15 Module à zwei Tage Unterricht (jeweils montags und dienstags), haben die Teilnehmer während des Lehrgangs Zugriff auf die IWI-Online-Lernwelt, die an jedem Ort und von jedem PC aus genutzt werden kann. In über 200 (theoretischen) Unterrichtsstunden wird von namhaften Fachdozenten für die Praxis mit Kunden und Lieferanten gelehrt und gelernt. „Aufgrund der Pandemie haben wir daher auch weitere Fernstudien-Lehrgänge entwickelt“, sagt Geschäftsführer Alexander Kohnen. Er hat in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Koblenz und den zuständigen regionalen Behörden ein Hygienekonzept entwickelt. Der nächste Lehrgang zum Sommelier (IHK) inkl. WSET® Level 3 startet am 26.10.2020 und kostet 4.930,00 Euro zuzüglich Prüfungsgebühr. Alle IHK-Sommelier-Lehrgänge am International Wine Institute erfüllen die Anforderungen für das Aufstiegs-BAföG. Weitere Informationen: https://www.iwi-sommelier.de