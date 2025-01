+++ Jacques’ mit Fair’n Green-Zertifikat: Jacques‘ Wein-Depot ist bereits seit 2021 als einer der ersten Betriebe aus vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette Wein als Certified Partner bei Fair’n Green anerkannt. Zum diesjährigen 50-jährigen Bestehen des Unternehmens kommuniziert das der nach eigenen Angaben führende stationäre Weinfachhändler Deutschlands nun offensiv. „Nachhaltigkeit ist Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, unsere Philosophie und damit auch unser Antrieb. Wir leben als Weinfachhändler von der Natur und wollen sie schützen“, gab Geschäftsführerin Kathy Féron in einer Pressemitteilung bekannt. Der Zertifizierungsstandard von Fair’n Green wurde speziell für den Weinbau entwickelt und umfasst die gesamte Wertschöpfungskette sowie ökologische, soziale und wirtschaftliche Bereiche. Jacques‘ Wein-Depot habe für die Zertifizierung zahlreiche Maßnahmen in der Zentrale sowie in den über 340 Depots definiert, um Nachhaltigkeit auch nach außen sichtbar zu machen. -isp-