„Joe” Schmid im Ruhestand:

Mehr als 36 Jahre lang war Prof. Dr. Joachim Schmid am Institut für Rebenzüchtung der Hochschule Geisenheim University (HGU) und ihrer Vorgängerinstitution tätig. Ende Juli wurde er schließlich in den Ruhestand verabschiedet, in den er formal bereits im März eingetreten ist. Prof. Dr. Mirjam Hey, Vizepräsidentin Lehre der Hochschule, würdigte ihn als „Geisenheimer Urgestein“. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit waren die Sammlung, Erhaltung und Untersuchung der genetischen Diversität von Vitis-Wildarten für die Unterlagenzüchtung, die Züchtung reblausresistenter Rebunterlagen sowie die Prüfung der Standorteignung von Unterlagen für verschiedene Bodenarten. Von 2019 bis 2021 war er geschäftsführender Leiter des Instituts für Rebenzüchtung. In seine Fußstapfen trat Prof. Dr. Kai Voss-Fels als neuer Leiter des Instituts für Rebenzüchtung der HGU. -red-