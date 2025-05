Josep Ferrer (1925 – 2024)

Josep Ferrer Sala, Ehrenpräsident des von seinen Eltern gegründeten Unternehmens Freixenet, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Dies meldet Henkell Freixenet. Als Spross der zweiten Generation der Gründerfamilie hinterlässt Josep Ferrer ein Vermächtnis in der Geschichte von Freixenet. Josep Ferrers Hingabe und Leidenschaft für Cava und Wein hätten seine 70 Jahre umfassende Tätigkeit im Unternehmen geprägt. 1959 übernahm er die Funktion des Geschäftsführers und wurde 1978 zum Präsidenten von Freixenet ernannt. Zu seinen Verdiensten zählt die internationale Expansion von Freixenet Carta Nevada und die Erfindung des Cordon Negro, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. „Das gesamte Unternehmen Henkell Freixenet und Freixenet betrauern diesen großen Verlust zutiefst und sprechen der Familie ihr tiefstes Beileid aus – voller Zuneigung und Bewunderung für Josep Ferrer. Wir alle, die wir das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, trauern heute um ihn, gleichzeitig sind wir sehr stolz auf das Vermächtnis, das er uns hinterlässt“, heißt es in der Mitteilung. Freixenets Stammsitz liegt in Sant Sadurní d’Anoia bei Barcelona. Neben dem Hauptsitz unterhält das Unternehmen – zu dem Marken wie Freixenet, Mederaño, Mia, Segura Viudas und Gloria Ferrer zählen – Dependancen in 19 Ländern weltweit und exportiert seine Marken in 109 Länder. -red-