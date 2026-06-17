Junge Pfalz 2026/27 gewählt

Nach einer Blindverkostung durch eine unabhängige Fachjury stehen die Mitglieder der Jungen Pfalz 2026/27 fest. 15 Winzerinnen und Winzer im Alter bis maximal 35 Jahre repräsentieren künftig den Pfälzer Wein bei Veranstaltungen, Verkostungen und Medienformaten im In- und Ausland. Wer dabei ist, gab die Jury auf einer Veranstaltung am 16. Juni 2026 mit Gästen aus Weinwirtschaft, Gastronomie, Handel, Presse und Politik in der Palatina Weinbar in Großkarlbach bekannt. „Die Junge Pfalz zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Potenzial in unseren jungen Winzergenerationen steckt“, sagt Joseph Greilinger, Geschäftsführer von Pfalzwein e.V. Juror Antonios Askitis unterstrich während der Bekanntgabe: „Die Pfalz ist das dynamischste Anbaugebiet Deutschlands.“ Vier junge Talente sind erstmals dabei. Über die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs entschied eine fünfköpfige Jury mit unterschiedlichen Perspektiven: Sommelier und Influencer Antonios Askitis, Weinjournalist und Autor Sebastian Bordthäuser, die US-amerikanische Weinautorin Paula Redes Sidore, Darja Ulbricht, Einkaufsleiterin Frankreich und Prokuristin bei K&U Weinhalle, Nürnberg, sowie Thomas Krause, Einkäufer von Edeka Ueltzhöfer aus Heilbronn. Welche Betriebe zu den Siegern gehören, können Sie hier nachlesen. -swe-

Die Junge Pfalz 2026/2027

• Hannes Bergdoll, Weingut Bergdoll, Landau-Wollmesheim

• Janina Berizzi, Weingut J.J. Berizzi, Edenkoben

• Jasmin Eck, Weingut Eck, Ilbesheim

• Tobia Ficini, Weingut Neiss, Kindenheim

• Felix Estelmann, Weingut Estelmann, Neustadt-Gimmeldingen

• Lukas Hammelmann, LH-Wines Die Zeiskamer Weinmanufaktur, Zeiskam

• Katharina Krieger, Weingut Fleischmann-Krieger, Rhodt unter Rietburg

• Georg Lingenfelder, Weingut Lingenfelder, Großkarlbach

• Georg Lutz, Weingut Heinrich Spindler, Forst an der Weinstraße

• Marian Mäurer, Weingut Mäurer, Dackenheim

• Martin Metzger, Weingut Uli Metzger, Grünstadt-Asselheim

• Marlene Oberhofer, Weingut Oberhofer, Edesheim

• Lukas Reinhardt, Weingut Reinhardt, Ruppertsberg

• Fynn Schmitt, Weingut Egon Schmitt, Bad Dürkheim

• Hans-Christoph Stolleis, Weingut Stolleis, Neustadt-Gimmeldingen

fett: erstmals dabei.