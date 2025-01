Junge Pfalz gekürt

Die Gebietsweinwerbung Pfalzwein e.V., Neustadt/Weinstraße, hat die besten Jungwinzer des Anbaugebiets im Rahmen des Wettbewerbs „Die Junge Pfalz“ für die Saison 2024/2025 gekürt. Dabei wurde die Gruppengröße von 20 auf 15 Winzer reduziert (s. faxline 21/2024), um sich stärker auf die Qualität der Weine zu fokussieren. Voraussetzung ist, dass die Winzer und Winzerinnen jünger sind als 36 Jahre. Die Kollektionen von mehr als 40 Betrieben, die für den Wettbewerb eingereicht wurden, wurden von einer sechsköpfigen Jury aus Handel, Gastronomie und Medien verkostet und bewertet. „Gemeinsam wird die Gruppierung in der Branche für Aufsehen sorgen – das ist unser Anspruch, den wir mit dem Projekt ´Die Junge Pfalz´ seit Jahren erfolgreich verfolgen“, so Boris Kranz, 1. Vorsitzender des Pfalzwein e.V. in einer Pressemitteilung. „Ich bin begeistert von der Dynamik der Pfalz“, sagte überdies Alexander Woll, Sortimentsmanager Deutscher Wein bei Globus, St. Wendel, während der Vorstellung der Gruppe in Landau. Die Jungwinzer erwartet eine Reihe von Terminen und Aktionen in deutschen Großstädten und im Ausland, bei denen sie ihre Weine präsentieren. Preisträger und Informationen zu Jury und Wettbewerb gibt es unter: https://www.die-junge-pfalz.de/de. -swe-