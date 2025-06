Junge Pfalz kleiner

Für den Wettbewerb „Die Junge Pfalz“ reduziert der Veranstalter Pfalzwein e.V. aus Neustadt/Weinstraße die Gruppengröße von 20 auf 15 Winzer. „Das sorgt für eine noch stärkere Fokussierung auf Herkunft und Weinqualität. Zudem liegt dann der Fokus noch stärker auf den einzelnen Betrieben“, erklärt Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger in einer Pressemitteilung. Teilnehmen können Winzerinnen und Winzer, die maximal 35 Jahre alt sind. Die Gruppierung solle ein Jahr lang „als Speerspitze des Pfälzer Weins“, so der Pressetext, auf das Anbaugebiet aufmerksam machen. Wer der Gruppe angehört, entscheidet eine sechsköpfige Jury aus Handel, Medien und Gastronomie, welche die eingereichten Kollektionen verkostet. In diesem Jahr sind Stephanie Döring (Weinläden St. Pauli & Binz, Rügen), Paula Redes Sidore (Autorin), Sebastian Bordthäuser (Journalist und Autor), Influencer Toni Askitis, Nancy Großmann (Sommelière) sowie Alexander Woll (Sortimentsmanager Deutscher Wein bei Globus) dabei. Anmeldeschluss ist der 31. Mai, die Bekanntgabe der Sieger erfolgt am 18. Juni. Weitere Informationen zur Ausschreibung hier . -red-