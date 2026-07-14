Junger Vorstand für Assovini Sicilia

Gabriella Favara ist die neue Präsidentin des Verwaltungsrats von Assovini Sicilia. Wie der Verband aus rund einhundert sizilianischen Weinunternehmen in einer Pressemitteilung betont, besteht der neu gewählte Vorstand vollständig aus Unter-40-Jährigen. Diese „Generazione Next“, wie der Verband die Gruppe nennt, bestehe neben Favara und Vizepräsident Pietro Pollara (Alessandro di Camporeale) aus Graziano Nicosia (Tenute Nikosia), Costante Planeta (Planeta), Cristina Madaudo (Camporè), Alessandro Tasca (Tasca d’Almerita), Enrica Spadafora (Dei Principi di Spadafora) und Totò Navarra (Tenute Navarra). Die neue Präsidentin Gabriella Favara ist selbst sogar unter 30 Jahre alt, verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Oxford und ist die Internationale Marketingleiterin des Familienunternehmens Donnafugata, wo sie seit vier Jahren arbeitet. „Ich bin Präsidentin Mariangela Cambria und dem scheidenden Vorstand dankbar für die großartige Arbeit, die geleistet wurde, und ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das die Versammlung in unseren neuen Rat gesetzt hat“, erklärte Gabriella Favara. „Ich nehme diesen Staffelstab mit großem Respekt und mit dem Bewusstsein für die Herausforderungen entgegen, die unseren Sektor erwarten“, fährt sie fort. „Unsere Aufgabe wird es sein, diesen Weg fortzusetzen, Erfahrung und Innovation zu verbinden, den Wert unserer Vereinigung zu stärken und gemeinsam daran zu arbeiten, Marktveränderungen zu meistern und der Marke Sizilien weiterhin Kraft zu verleihen.“ -red-