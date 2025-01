+++ DLG-Jungwinzer des Jahres: Jährlich kürt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) bei einem Wettbewerb die besten Jungwinzerinnen und -winzer. Seit dem 26. September sind die diesjährigen Sieger bekannt: Karl Rummel vom Bio-Weingut Rummel aus Landau-Nußdorf (Pfalz) wurde Erstplatzierter, gefolgt von Michaela Wille vom Winzerhof Wille in Dittwar (Baden) und Christian Anselmann vom Weingut Anselmann aus Edesheim (Pfalz). Der 31-jährige Karl Rummel ist im elterlichen Bio-Weingut aufgewachsen, das er vor kurzem übernommen hat. Als Betriebsleiter setzt er, wie sein Vater, weiterhin auf ökologische Bewirtschaftung sowie pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Erst kürzlich ergänzte er z. B. mit der Liberté-Linie das Sortiment um alkoholfreie Weine aus Cabernet Blanc. Die Zweitplatzierte, die 34-jährige Michaela Wille, gründete 2015 nach einer Winzerlehre und gemeinsam mit ihren vier Schwestern ihr eigenes Weingut. Zum 10-ha-Betrieb gehören auch zwei gastronomische Konzepte. Christian Anselmann (27 Jahre) komplettiert das Trio. Seit 2020 ist er nach seinem Weinbau- und Oenologie-Studium in Geisenheim fester Bestandteil im 150 ha großen Familienbetrieb in Edesheim. -isp-