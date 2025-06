Just Wine holt sich Tröger

Just the Corvis Family Office, Essen, hat die Ernennung von Julian Tröger zum Leiter des Geschäftsbereichs Just Wine bekannt gegeben. Tröger hat den Posten am 16. August angetreten. In seiner neuen Rolle als Leiter von Just Wine wird Tröger auch die Geschäftsführung der zum Geschäftsbereich gehörenden Collectors Wine World und die Co-Geschäftsführung des Weinguts Korrell übernehmen. Zudem soll er die strategische Weiterentwicklung der Rosé-Weinmarke Slice of Pleasure leiten. Laut Just Wine bringt Tröger zwölf Jahre Erfahrung in der Sterne-Gastronomie und acht Jahre in der Spitzenweinszene mit.

Laut WEIN+MARKT vorliegenden Informationen war er nach mehreren Stationen in der Gastronomie unter anderem als Area Sales Manager für Reidemeister & Ulrichs, als Private Sales Director und Brand Manager für Rémy Cointreau (in Deutschland & Österreich), als Private Client Director für Moët Hennessy (in Deutschland & Österreich) sowie als Luxury Brand Curator für Diageo Deutschland im Einsatz. „Mit Julian Tröger haben wir einen herausragenden Kenner der internationalen Weinlandschaft für uns gewonnen. Seine umfassende Expertise und Leidenschaft für feine Weine und die renommiertesten Weinregionen weltweit machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position“, erklärt Carsten Knauer, Vorsitzender des Beirats von Just Wine.

Zeitgleich mit Trögers Ernennung kündigt die Collectors Wine World „eine bedeutende Erweiterung“ ihres Sortiments an, die das Unternehmen zu einem der größten Fine-Wine-Anbieter Europas machen soll. „Mit über 3,6 Mio. Flaschen, die künftig auf unserer neu gestalteten Website verfügbar sein werden, setzen wir einen neuen Maßstab in der Welt der Spitzenweine“, so Knauer. Just Wine stärke dabei sein Beratungsangebot, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das Höchstmaß an Genuss und Exklusivität erlebe. Just the Corvis Family Office ist in den vier Geschäftsbereichen Just Wine, Just Real Estate, Just Machinery und Just Organic Food unternehmerisch tätig. -red-