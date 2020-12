Uwe Kämpfer

Uwe Kämpfer (50), der seit 1. November 2019 im Vorstand der Württembergischen Weingärtner-Zentralgenossenschaft (WZG) aus Möglingen für das Ressort Marketing und Vertrieb verantwortlich ist, wird vom Aufsichtsrat der WZG mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Vorstandssprecher bestellt. Das hat das Unternehmen am 16. Dezember in einer Pressemitteilung erklärt. Die WZG zählt mit einem Jahresumsatz von 77,4 Mio. Euro (2019) zu den größeren Winzergenossenschaften in Europa. -red-