Kalifornien 1% unter langjährigem Mittel

Nach einem regnerischen Winter, einem kühlen Frühling und einem heißen Sommer hat die Weinlese 2024 in Kalifornien in vielen Regionen früh begonnen. In einigen Appellationen führten ungünstige Wetterereignisse zwar zu geringeren Erträgen, doch insgesamt berichten die Winzer im ganzen US-Bundesstaat von einem qualitativ hochwertigen Jahrgang 2024. Die Erntemenge betrug laut den an die OIV gemeldeten Werten rund 23,6 Mio. hl Wein (ohne Most und Trauben). Im Vorjahr waren es 24,3 Mio. hl Wein gewesen. Das sind -3% gegenüber dem Vorjahr und -1% gegenüber dem langjährigen Mittel. Die USA sind damit der viertgrößte Produzent der Welt nach Italien, Frankreich und Spanien. Kalifornien produziert rund 80% des US-Weins. Mehr als 90% des kalifornischen Weins werden laut California Wine Institute in Weingütern produziert, die als nachhaltig zertifiziert sind. Mehr als 65% der rund 247.000 ha Weinberge des Staates sind nach einem der kalifornischen Nachhaltigkeitsprogramme zertifiziert (Certified California Sustainable Winegrowing, Fish Friendly Farming, Lodi Rules, Napa Green und SIP Certified). Die knapp 6.000 kalifornischen Winzer und Winzerinnen arbeiten mit mehr als 100 Rebsorten, die in 154 definierten Anbaugebieten (American Viticultural Areas/AVAs) im ganzen Staat angebaut werden. -ja-