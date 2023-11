Kallfelz-Nachfolge geregelt

Die Weinland Wachtenburg eG hat mit Christoph Rehklau den Posten des Geschäftsführers ab November neu besetzt. Nachdem sich die Genossenschaft aus dem pfälzischen Wachenheim im Sommer mit sofortiger Wirkung vom damaligen Geschäftsführer Albert Kallfelz getrennt hat (s. faxline 26/2023), steht damit dessen Nachfolger fest. Die wichtigste Aufgabe für den 51-Jährigen sei es, die Genossenschaft und die Mitgliedsbetriebe zu einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu entwickeln, heißt es in einem Pressetext des Unternehmens. Rehklau bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Weinwirtschaft mit – unter anderem verschiedene Führungs- und Leitungs¬aufgaben bei der Delmenhorster GES Sorrentino GmbH & Co. KG oder der WIV Wein International AG (Pieroth), Burg Layen. -red-