Kampagne soll Branche schützen

Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, ist die deutsche Schirmherrin der Kampagne Vitaevino. Ziel dieser Initiative ist es, die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des Weins in Europa zu schützen und zu einem maßvollen Weinkonsum beizutragen. Organisiert wird die Kampagne von der europäischen Weinbranche. Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene gibt es begleitende Veranstaltungen. In Deutschland sind der Deutsche Weinbauverband (DWV), der Verband Deutscher Weinexporteure (VDW), der Verband Deutscher Sektkellereien (VDS), der Bundesverband Wein und Spirituosen International (BWSI), der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) und der Bundesverband der Deutschen Weinkellereien (BVW) beteiligt, die die Kampagne zusammen mit Ministerin Schmitt eröffneten. Christian Schwörer (DWV und VDW), Peter Jung (DRV), Dr. Alexander Tacer (VDS und BWSI) und Peter Rotthaus (BVW) appellieren gemeinsam an die Branche, die Vitaevino-Erklärung zu unterzeichnen, die sich gegen strengere politische Restriktionen und für den Erhalt der Weinkultur einsetzt. Die Erklärung und weitere Informationen rund um die Kampagne gibt es auf deren Website www.vitaevino.org . -red-