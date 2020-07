Khaida wird Exekutivdirektorin bei Baron Philippe de Rothschild SA

Der Verwaltungsrat von Baron Philippe de Rothschild SA hat Ariane Khaida mit Wirkung vom 1. Juli 2020 zur Exekutivdirektorin von Châteaux Wines (Château Mouton Rothschild, Château Clerc Milon, Château d'Armailhac, Domaine de Baronarques) ernannt. Als solche wird sie auch im Verwaltungsrat von Opus One, Almaviva und Baronarques sitzen. Dies meldet das Unternehmen. Als frühere Managerin führender Bordeaux-Handelshäuser tritt sie die Nachfolge von Philippe Dhalluin an, der nach mehr als 15 Jahren als Leiter der Weingüter des Unternehmens in den Ruhestand geht. Um jedoch eine reibungslose Übergabe der Verantwortlichkeiten innerhalb des Geschäftsbereichs Châteaux Wines zu gewährleisten, wird er bis zum 1. Dezember 2020 weiterhin als Berater tätig sein und das Unternehmen dann verlassen. „Meine Familie und ich danken Philippe Dhalluin von ganzem Herzen für seine wunderbare Arbeit. In den letzten 15 Jahren hat er Mouton Rothschild und unsere anderen Familienschlösser zu einem beispiellosen Niveau an Exzellenz und Reputation geführt. Es ist ihm auch gelungen, die notwendigen Talente zu gewinnen und auszubilden, um unser unablässiges Streben nach Exzellenz fortzusetzen“, sagt Philippe Sereys de Rothschild, Präsident und CEO der Baron Philippe de Rothschild SA. Die Abteilung Châteaux Wines wird zum Einstieg von Ariane Khaida neu organisiert. Jean-Emmanuel Danjoy, der frühere Direktor von Château Clerc Milon, wird die neu geschaffene Position des Estates Manager mit der technischen Verantwortung für die drei Bordeaux-Weingüter Château Mouton Rothschild, Château Clerc Milon und Château d'Armailhac einnehmen. Erick Tourbier, bisher Technischer Direktor von Château Mouton Rothschild unter Philippe Dhalluin, wird Technischer Weinbauberater des CEO. Die anderen Schlüsselpositionen in der Division Châteaux Wines bleiben unverändert.-red-