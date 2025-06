KI-Diskussion am Weincampus

Der Weincampus Neustadt hat auf einer Veranstaltung Entwicklungen rund um das Forschungsprojekt PINOT präsentiert und diskutiert. Das Projekt befasst sich mit künstlicher Intelligenz in der Oenologie und soll zu diesem Zweck die Wein- und IT-Branche zusammenführen. Dazu gehören zum Beispiel KI-basierte Tools, die Weinaromen erkennen und beschreiben. „Die digitale Nase soll im Weinkeller, im Weinhandel und in der Gastronomie als objektive Unterstützung für Fragen rund um die Qualität und Authentizität von Wein dienen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Weincampus. Weingüter können dank KI wirtschaftlicher arbeiten und fehlende Fachkräfte kompensieren, um konkurrenzfähig zu bleiben, wurde im Rahmen des Projekts erörtert. „Wenn wir Wein-Fachkräfte abschaffen, um an ihrer Stelle nur noch IT-Spezialisten benötigen, hört bei mir das Verständnis und die Zustimmung für den Wandel auf“, äußerte sich ein Veranstaltungsteilnehmer. -red-