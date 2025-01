Klöckner folgt auf Dr. Höfer

Nach 20 Jahren als Weinbaupräsident des Anbaugebiets Nahe durfte Dr. Thomas Höfer für das Amt aufgrund einer Altersbegrenzung in der Satzung des Verbands nicht mehr kandidieren. Auf ihn folgt Rainer Klöckner vom gleichnamigen Weingut aus Guldental, den die Delegierten des Weinbauverbands (WBV) Nahe am 2. Juli im DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach ebenso wie seine beiden Stellvertreter Jakob Schneider und Ulrich Lorenz wählten. Höfer erhielt für sein langjähriges Engagement für den Nahewein die Silberne Ehrennadel des Verbands und bleibt dem WBV als Mitglied im Weinbauausschuss erhalten. In seiner letzten Rede als Weinbaupräsident verkündete Höfer, dass sich die Schutzgemeinschaft Nahe bei den Rebsorten für Einzellagen festgelegt habe. Für die Spitze der neuen Qualitätspyramide nach dem Herkunftsprinzip entsprechend der neuen Weinverordnung dürfen die Weinbetriebe von der Nahe Riesling, Weiß-, Grau-, Spätburgunder, Sauvignon Blanc und Char- donnay mit einer Einzellage vermarkten. -isp-