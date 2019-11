Kolonne Null ab sofort bei Schlumberger

Das Berliner Start-Up Kolonne Null, das sich auf die Produktion von alkoholfreiem Wein und Sekt spezialisiert hat, legt den Vertrieb seiner Produkte auf dem deutschen Markt ab sofort in die Hände der Schlumberger Vertriebsgesellschaft aus Meckenheim. Das haben die Meckenheimer am 28. November in einer Pressemitteilung verkündet. Wie es darin weiter heißt, stammen die Weine für die Kreationen von Kolonne Null von „ausgewählten Winzern – meist VDP Weingütern“. „Wir freuen uns, im Segment der alkoholfreien Weine und Sekte einen Partner gefunden zu haben, der zu uns passt. Selten haben wir bei der Verkostung der Qualitäten so viel Zuspruch bekommen wie bei den Produkten von Kolonne Null“, erklärt Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Vertriebsgesellschaft. Auch Philipp Rößle, Geschäftsführer der Kolonne Null GmbH, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir glauben an die Kombination aus Erfahrung und innovativem Spirit. Einen besseren Partner für unseren weiteren Weg können wir uns nicht wünschen.“ -red-