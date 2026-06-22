Kunzmann wird im Südwesten aktiv

Die Kunzmann GmbH & Co. KG, Dasing, will laut Berichten in Branchenportalen ihr Vertriebsgebiet nach Baden-Wu?rttemberg erweitern. Die bayerische Unternehmensgruppe habe für die Vermarktung der Glu?hweine, Biere, Mineralwasser und Fruchtsäfte im Su?dwesten Deutschlands einen erfahrenen Getränkemanager verpflichtet: Matthias Bucher starte ab Juli 2026 als neuer Gebietsverkaufsleiter fu?r Baden-Wu?rttemberg. Bucher war mehr als 20 Jahre lang fu?r die Brauereien Dinkelacker- Schwaben Bräu, AB InBev und die Privatbrauerei Waldhaus tätig. Anfang 2025 hatte die Unternehmensgruppe die niederbayerische Traditionsbrauerei Hutthurm u?bernommen und damit ihr Produktportfolio sowie ihre Abfu?llkapazitäten deutlich erweitert. -red-