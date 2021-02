Kwakwa managt den Weineinkauf bei Weiling

Wie erst jetzt offiziell bestätigt wurde, hat Vanessa Kuth zum Jahreswechsel ihren Job als Strategische Einkäuferin für Wein und Trockenprodukte bei der Weiling GmbH an den Nagel gehängt. Für das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Coesfeld war sie ab Oktober 2011 in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt (ab Juni 2012) als Strategische Einkäuferin. Seit Jahresanfang fungiert Kuth dem Vernehmen nach bei der Entwicklungsorganisation Import Promotion Desk (IPD) sequa gGmbH, Bonn, als externe Beraterin für den Bereich „Natural Ingredients“. Die Weiling GmbH (Jahresumsatz 2019: 260 Mio. Euro) beliefert nach eigenen Angaben den Bio-Fachhandel mit einem Vollsortiment aus über 12.000 Artikeln, darunter rund 400 Weine, Schaumweine und Spirituosen. Um den Weineinkauf kümmert sich dort jetzt die langjährige Mitarbeiterin Sandra Kwakwa. Sie hat bei Weiling mehrere Stationen im Einkauf durchlaufen und dabei auch Erfahrungen im Sortimentsbereich Wein gesammelt. -wer-