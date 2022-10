+++ Lauffener Weingärtner erreichen Nachhaltigkeitszertifizierung: Die Lauffener Weingärtner eG, Lauffen am Neckar, ist nun ein auf Nachhaltigkeit hin zertifiziertes Unternehmen. Dies meldet die 898 Hektar große und rund 1100 Mitglieder starke Genossenschaft im Weinanbaugebiet Württemberg. Mit einem konsolidierten Umsatz von 25 Millionen Euro gehört sie zu den Größten im Ländle. Vor wenigen Tagen wurde den Lauffenern das Prüfsiegel des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie zugestellt. Das Siegel bescheinigt, dass das Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsprüfung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialkompetenz (Produkt-, Service- und Beratungsqualität, wirtschaftliche Zukunftsausrichtung, Unternehmensmanagement sowie ökologische und soziale Verantwortung) nach der di-no-Verfahrensverordnung D-22/400879 erfolgreich absolviert hat. „Nachhaltigkeit bekommt in der Weinerzeugung zunehmend Bedeutung. In den Lieferketten werden Nachhaltigkeitsparameter wie Klimaschutz, CO2-Fußabdruck, Wasserverbrauch und Biodiversität der Lieferanten verstärkt mitbewertet“, so Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner eG. -ja-