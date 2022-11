Lawrence Wine Estates nimmt Château Lascombes unter die Fittiche

Das französische Château Lascombes in Margaux hat einen US-Käufer gefunden. Das Unternehmen Lawrence Wine Estates, das bereits ein illustres Portfolio von Betrieben in den USA (unter anderen Burgess, Heitz Cellar, Brendel, Ink Grade und Stony Hill Vineyard) führt, hat ein erstes Investment in Europa getätigt und das Logo von Château Lascombes auf der eigenen Website platziert. Lascombes, mit rund 120 Hektar das größte Einzelgut in der Appellation Margaux, wurde in der Bordeaux-Klassifikation von 1855 als Zweites Gewächs eingeordnet. Die bisherige technische Direktorin Delphine Barboux soll weiter an Bord bleiben. Finanzielle Details zum Deal wurden nicht genannt. In der französischen Presse wurde der Kauf spekulativ als die womöglich größte Transaktion eines Châteaux in der Geschichte des Médoc bezeichnet. Der bisherige Eigentümer, die Versicherung Mutuelle d‘Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), könnte aber auch eine Minderheitsbeteiligung an Lascombes behalten haben, wird spekuliert. Im Jahr 2001 wurde das Weingut für 67 Millionen Dollar von der amerikanischen Firma Colony Capital gekauft, die es 2011 für geschätzte 200 Millionen Euro an MACSF verkaufte. Milliardär Gaylon Lawrence sagt: „Wir fühlen uns geehrt, die neuen Verwalter eines so historischen Weinguts zu sein. Dieses Château verfügt über einige der besten Weinberge in Margaux, und unsere Familie freut sich darauf, Château Lascombes für viele kommende Generationen zu erhalten." -ja-