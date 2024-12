Lenz Maria Moser mit Weinshop im Outlet

Der frühere Mondavi-Europa-Ansprechpartner und langjährige Changyu-Winemaker Lenz Maria Moser eröffnete im Fashion Outlet Parndorf einen eigenen Weinshop in Österreich. Im Sortiment stehen neben all seinen Weinen auch Prickelndes der befreundeten Winzer Markus Huber und Heinz Velich sowie der Brandy Koya, den Moser mit Changyu in China produziert. „Mein ganzes Leben lang“, erklärte Lenz Maria Moser (Jahrgang 1956) im Rahmen der feierlichen Eröffnung, „war es ein geheimer Wunsch, einmal so ein Weingeschäft zu machen. Eines, in dem man nicht ein paar Flaschen, sondern Paletten hinstellt und den Menschen die Chance gibt, ordentlich einzukaufen. So, wie ich das in Amerika gelernt habe.“ Laut regionalen Medien habe Moser das Konzept gemeinsam mit Robert Chvatal, einem (Unternehmer-)Freund und Geschäftsführer des Shops, in nur wenigen Monaten entwickelt. -red-