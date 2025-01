Leone Alato setzt auf Maccherini

Leone Alato, die Agrar- und Lebensmittelholding der Versicherungsgruppe Generali, hat ihre Vertriebsabteilung mit der Ernennung von Tamara Maccherini zur Vertriebsleiterin neu strukturiert. Maccherini werde die neu eingerichtete Verkaufsabteilung am Hauptsitz des Unternehmens in Loncon di Annone, Veneto, leiten. Sie berichtet direkt an den CEO von Leone Alato, Igor Boccardo. "Mit dieser Entscheidung", so Boccardo, "wollen wir unserem Unternehmen mit einer hochqualifizierten Fachkraft neuen Schwung verleihen. Tamara wird für die Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung unseres Vertriebsnetzes, einschließlich Logistik und Distribution, verantwortlich sein. Wir freuen uns sehr, dass sie unser Angebot angenommen hat, um unsere Gruppe bei der Bewältigung der vor uns liegenden großen Herausforderungen weiter voranzubringen". Tamara Maccherini, die ursprünglich aus der Toskana stammt, begann ihre Karriere in Montalcino als Hospitality Manager für das Weingut von Donatella Cinelli Colombini. Danach wechselte sie als Verkaufsleiterin zur Tenuta Fanti, ebenfalls in Montalcino, und übernahm später die gleiche Funktion beim italienisch-kanadischen Weingut Tolaini im Chianti Classico. Seit 2018 war Maccherini Verkaufsdirektorin beim sizilianischen Weingut Tasca d'Almerita und betreute dabei sowohl den italienischen als auch den internationalen Markt. -ja-