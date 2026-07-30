In mehreren Regionen im Mittelmeerraum hat die Traubenlese bereits begonnen. Zum Beispiel in Katalonien. Dort startete Juvé & Camps am 27. Juli 2027 mit Pinot-Noir- und Chardonnay-Trauben, „die in erster Linie für die Herstellung von Grundweinen für lang gereifte Schaumweine bestimmt sind“, wie der Betrieb mitteilt. Macabeo-, Xarel·lo- und Parellada-Trauben folgen. Dabei handele es sich um den frühesten Lesebeginn in der Geschichte des Hauses, wobei die 2026er-Ernte zudem die erste seit dem Beitritt zur Kollektivmarke Corpinnat ist. Außerdem sei es die erste Lese, die man nachts durchführe. Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen beschleunigten die Reife, sodass der ideale Erntezeitpunkt vorverlegt wurde. Nach ausgiebigen Winterniederschlägen seien die Bodenwasserreserven zudem nach Jahren der Dürre wieder aufgefüllt, was die vegetative Entwicklung der Reben begünstigte.

Im Westen Siziliens hat die Lese ebenfalls begonnen, wie der Verband Assovini Sicilia und die Appellation Sicilia DOC berichten. Man gehe von positiven Aussichten für den weiteren Verlauf der Ernte aus, die auf der Mittelmeerinsel im Schnitt nach 90 bis 100 Tagen an den Hängen des Ätna endet. Außerdem hebt der Verband den geringen Befall durch Schädlinge und Krankheiten hervor. Auch aus dem Süden Frankreichs, aus der Appellation Fitou, sind laut Medienberichten die ersten Erzeuger in die Traubenlese gestartet. Zum Beispiel die Domaine Champ des Soeurs, die dort Muscat-Trauben eingeholt hat – und damit sogar, so die Meldungen, schon am 15. Juli startete. -swe-