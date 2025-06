Leyrer wird Kellermeister bei Studier

Beim Weingut Studier in Ellerstadt wird Dominik Leyrer ab Juni die Position des Kellermeisters übernehmen. Leyrer, zuvor technischer Geschäftsführer und Kellermeister bei Bassermann-Jordan in Deidesheim, tritt die Nachfolge von Eckhard Holderrieth an, der nach 16-jähriger Tätigkeit das Weingut verlässt, um neue berufliche Wege einzuschlagen. Leyrer startete 2004 als Weinküfer bei Bassermann-Jordan, gefolgt von einer Ausbildung in Weinbau und Oenologie in Geisenheim. Neben Stationen bei Weingütern wie Dr. Bürklin-Wolf und Robert Weil bringt er auch internationale Erfahrungen in Frankreich und Südafrika mit. Die Weine des Weinguts Studier sind überwiegend vegan und bio-zertifiziert und werden auf 40 Hektar Weinbergen mit traditionellen Methoden hergestellt. -red-