Lidl und DWI geben Sieger bekannt

Die Siegerinnen und Sieger des Wein-Wettbewerbs von Lidl in Deutschland und dem Deutschen Weininstitut (DWI) stehen fest. Nach der Ausschreibung vor fast einem halben Jahr bewarben sich über 175 Weinbaubetriebe mit insgesamt 455 Weinen, teilt der Discounter mit. Es folgte ein „intensives und mehrstufiges“ und das Finale in der Lidl-Hauptverwaltung in Bad Wimpfen.

Mit ihren Live-Pitches haben folgende Betriebe die Fachjury überzeugt:

Kategorie Weißwein: Weinhaus Hauck (Rheinhessen) – „Rocking Rabbit“

Jana Hauck gewinnt mit der Weißwein-Cuvée „Weißburgunder...and her best bunnies“. Das Konzept kombiniere modernes Etikettendesign mit innovativem Weinbau.

Jana Hauck gewinnt mit der Weißwein-Cuvée „Weißburgunder...and her best bunnies“. Das Konzept kombiniere modernes Etikettendesign mit innovativem Weinbau. Kategorie Rotwein: Weingut Mussler (Pfalz) – „Handwerk trifft Moderne“

Das Traditionsgut überzeugte die Jury mit seinen Rotweinkreationen in stylischer Ausstattung, die gezielt auch eine jüngere Generation ansprechen. Zudem kombiniere Mussler nachhaltigen Weinbau mit modernem Genuss.

Das Traditionsgut überzeugte die Jury mit seinen Rotweinkreationen in stylischer Ausstattung, die gezielt auch eine jüngere Generation ansprechen. Zudem kombiniere Mussler nachhaltigen Weinbau mit modernem Genuss. Kategorie Rosé: Weingut Johanninger (Nahe/Rheinhessen) – „Im Einklang mit der Natur“

„Das Weingut punktet mit einer feinen, klaren Stilistik und hoher Trinkfreude“, urteilt die Jury. Der Bio- Betrieb setze auf ehrliches Handwerk und den Ausbau ausdrucksstarker Roséweine nach ökologischen Richtlinien.

„Das Weingut punktet mit einer feinen, klaren Stilistik und hoher Trinkfreude“, urteilt die Jury. Der Bio- Betrieb setze auf ehrliches Handwerk und den Ausbau ausdrucksstarker Roséweine nach ökologischen Richtlinien. Kategorie Aktion (Weißwein): DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH (Mosel) – „Genuss fühlbar machen“

Das inklusive Weingut habe mit der Integration von Blindenschrift (Braille) in das Weinetikett ein im Weinhandel bisher einzigartiges Zeichen für Barrierefreiheit gesetzt. „Auch am Gaumen überzeugt das Konzept auf ganzer Linie durch einen charakterstarken, mineralisch-frischen Riesling“, begründet die Jury die Auszeichnung.

Das Weingut Mussler, das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich, das Weingut Johanninger und das Weinhaus Hauck (v.l.n.r.) wurden von Lidl und dem DWI für ihre Weinkonzepte ausgezeichneet.

Foto: Lidl Deutschland



Die Weine der Weinbaubetriebe Hauck, Mussler und Johanninger werden voraussichtlich ab Herbst bundesweit in allen Lidl-Filialen sowie im Lidl Onlineshop erhältlich sein, während das barrierefreie Konzept des DRK-Sozialwerks „im Rahmen einer exklusiven Aktion die Regale erobert“, heißt es weiter.

In die Bewertung durch das Expertengremium und die Fachjury flossen laut den Presseinformationen von DWI und Lidl die sensorischen Qualität, das Innovationspotenzial, das Design und der authentische Charakter der Betriebe mit ein. Melanie Broyé-Engelkes, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI): „Die ausgewählten Weinerzeuger stehen stellvertretend für die Innovationskraft unserer Branche. Sie gehen neue Wege und vereinen beste Weinqualitäten mit modernen Konzepten. Sehr erfreulich ist zudem, dass auch ein barrierefreies Konzept zu den Gewinnern zählt.“ Jean-Marc Esling, Leiter Einkauf Food der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, betont den partnerschaftlichen Ansatz: „Mit unserem Wettbewerb eröffnen wir dem deutschen Wein neue Chancen im Handel und rücken gemeinsam seine Vorzüge noch stärker in den Fokus. Wir bieten den Siegern eine Partnerschaft, die wir auf Zuverlässigkeit und gegenseitigem Vertrauen aufbauen. Indem wir ihnen den direkten Weg zu unseren Kunden ebnen, schaffen wir eine verlässliche Planungssicherheit. Das hilft den Weinbaubetrieben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Produktion exzellenter Weine“ -red-