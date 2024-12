Lobenberg stärkt B2B-Fokus

Alice Söllner übernimmt in der B2B-Sparte von Lobenbergs das Business-Development-Management. Sie ersetzt in der Zentrale in Bremen Daniel Solar, der sich mit einer eigenen Weinbar selbstständig macht. Die Hotelfachfrau studierte Internationales Weinmanagement in Heilbronn und arbeitete die letzten Jahre bei Weinfurore in München. Dies meldet das Bremer Unternehmen, das noch eine weitere Personalie bestätigte: Nach acht Jahren bei der Weinagentur Schardt wechselt die 30-jährige Caroline Schardt zu Lobenbergs B2B. Sie übernimmt dort die Gebietsverkaufsleitung für die Region Bayern. Zuvor war sie bereits mit der Agentur als freie Handelsvertreterin für die Gastronomie- und Fachhandelssparte von Lobenbergs in Süddeutschland tätig. Ihr Vater Norbert Schardt verabschiedete sich dieses Jahr in den Ruhestand und gibt die in Geiselhöring eröffnete Weinagentur auf. Der eigentlich auf Privatkunden spezialisierte Online-Shop für Premiumweine Lobenbergs Gute Weine wird mit seiner B2B-Sparte neben der Gastronomie ab 2025 auch den stationären Fachhandel bespielen. Nach Jahren der Fokussierung auf Hotels, Restaurants und Catering erweitert Lobenbergs B2B (ehemals Weinprofi GmbH) damit seine Geschäftstätigkeit. -red-