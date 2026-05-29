Loire mit Exportplus

Loire-Weine brachten es 2025 gegenüber dem Vorjahr auf ein Exportwachstum von 4,3% in der Menge und 4,9% im Wert. Insgesamt wurden mehr als 410.000 hl im Wert von knapp 210 Mio. Euro exportiert, wie der Branchenverband InterLoire in einer Presseaussendung bekannt gab, wobei man die Schwelle von 200 Mio. Euro erstmals überschritten habe. In den vergangenen 15 Jahren habe sich der Wert außerdem nahezu kontinuierlich um das 2,3-Fache erhöht, hieß es. Die Menge der Loire-Ausfuhren entwickele sich damit prozentual deutlich besser als die rückläufigen französischen Gesamtexporte, die laut Angaben des Verbands der französischen Wein- und Spirituosenexporteure 2025 um 3% auf 10,9 Mio. hl sanken.

Hauptabnehmer des vergangenen Jahres waren Deutschland (Menge: 21,9%; Wert: 19,1%), USA (15,3% bzw. 18,2%) und Belgien gefolgt vom ­Vereinigten Königreich und Kanada. Das Wachstum in diesen Märkten war unterschiedlich. Während Deutschland mengenmäßig um 4,6% (Wert +10%) und das Vereinigte Königreich um 2,7% zulegten, sanken die Ausfuhren in die USA um 3,9%, was vor allem der volatilen Zollpolitik geschuldet gewesen sei, so die Aussage. Wachstumstreiber ist Crémant de Loire, auf den drei Viertel der Mengenzuwächse entfielen. Der Export des Schaumweins legte 2025 um 20,6% zu und macht mittlerweile 35,8% der gesamten Exportmenge der Loire-Weine aus. Zusammen mit Weißweinen generierten sie im vergangenen Jahr 80% des Exportwerts, informiert der Branchenverband. Insgesamt wuchs der Exportanteil auf 24% der Gesamtweinproduktion.