+++ London öffnet Buchungsoptionen: Die London Wine Fair 2022 (LWF) hat das Buchungsportal für die bessere Planung eines Besuchs der Messe (https://www.londonwinefair.com/) eröffnet, die in diesem Jahr in Präsenz (7. bis 9. Juni) und als Digitalausgabe (20. und 21. Juni 2022) stattfinden wird. Die Ausstellerliste ist jetzt ebenfalls online, so dass Interessenten sehen können, wer seine Produkte auf der Messe präsentieren. Von digitalen Ausstellern können sogar Proben bestellt werden. Für die optimale Planung des Besuchs können nun Tickets für MasterClasses und Industry Briefings für die London Wine Fair gebucht werden. Diese werden nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vergeben. -red-