Lukas Sermann neuer Ahrwein-Chef

Lukas Sermann vom gleichnamigen Weingut aus Altenahr ist neuer Vorsitzender beim Ahrwein e.V. Bei der Mitgliederversammlung vom 14. Dezember wurde er einstimmig zum Nachfolger von Peter Kriechel gewählt, der sieben Jahre dem Verein vorstand. „Als Mitbegründer des Rebuilding e.V., der mit seiner Aktion Flutwein Millionen-Hilfen für die Winzer im Ahrtal generierte, wird er für immer in die Annalen des Ahrwein e.V. eingehen“, bedankte sich Christian Senk, Geschäftsführer des Ahrwein e.V., bei Peter Kriechel. Zum zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Vivien Greber von der Dagernova Weinmanufaktur. Als weitere Vorstandsmitglieder stehen ihnen Alexander Müller vom Ahrweiler Winzerverein, Torsten Pollig vom Weingut Pollig & Schmidt, Niklas Körtgen als Vertreter der Jungwinzer, Philip Nelles vom Weingut Nelles als Vertreter der VDP-Winzer, Lea Kreuzberg vom Weingut Kreuzberg und Mirco Burkardt von der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr zur Seite. Sie wurden bereits im vergangenen Jahr für vier Jahre in den Vorstand gewählt. Dem Vorstand gehören als sogenannte geborene Mitglieder auch immer die jeweiligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler an, derzeit Dominik Gieler und Guido Orthen. -red-