+++ Lust auf Sekt wächst wieder: Nachdem in den vergangenen Jahren der Absatz von Sekt in Deutschland kontinuierlich nachgegeben hat und 2021 sogar um 16 Prozent auf 243,4 Millionen Flaschen (1/1 Flaschen, Zahlen beziehen sich auf den Verkauf der Mitglieder des Verbands Deutscher Sektkellereien e. V., Wiesbaden) eingebrochen ist, konnte sich die Nachfrage im ersten Quartal 2022 überraschend erholen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Absatz im Inland um acht Prozent auf 45,8 Millionen Flaschen. Allerdings liegt der Absatz noch 16 Prozent unter dem ersten (vor Corona) Quartal des Jahres 2020 (54,8 Millionen Flaschen), so der Verband Deutscher Sektkellereien. Der Anteil der Mitgliedsunternehmen des Verbands am Gesamtabsatz an Sekt in Deutschland liegt bei 95 Prozent. Deutschland ist mit 3,3 Litern Pro-Kopf-Verbrauch in 2021 Weltmeister beim Sektkonsum (Quelle: Statista). -kap