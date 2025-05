Lutz Zeter verstorben

Lutz Zeter, Gründer und langjähriger Geschäftsführender Gesellschafter der Weinagentur Zeter, Neustadt/Weinstraße, ist am 14. April verstorben. Er wurde 87 Jahre alt. Lutz Zeter hatte nach der Ausbildung zum Destillateur in Hamburg und Berlin und nach dem Besuch der kaufmännischen Schule in Calw zunächst in der elterlichen Weinbrennerei Gebr. Zeter KG, Diedesfeld, gearbeitet. Er leitete dort bis 1968 den Vertrieb, war zwanzig Jahre lang Geschäftsführer einer Weinkellerei in Landau und machte sich danach, im Jahr 1988, mit der heutigen Weinagentur selbstständig, die er als Geschäftsführer und Gesellschafter lange Jahre maßgeblich gestaltete und leitete. Mit seiner Agentur war er anfänglich mit dem Vertrieb von fünf französischen Produzenten betraut. Heute beschäftigt Zeter – Die Weinagentur zwanzig Mitarbeiter und Handelsagenturen, die Geschäfte leiten inzwischen seine Söhne Christian und Oliver Zeter. Der Kundenkreis konzentriert sich seit jeher auf den Fachhandel und Getränkefachgroßhandel. Neben der Agentur betreiben die Söhne auch das Weingut Oliver Zeter in Neustadt-Haardt. -red-