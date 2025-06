LVMH verliert beim Wein

2023 war mit einem Umsatzplus von 9 Prozent (86,2 Mrd. Euro) und einem Gewinnanstieg von 8 Prozent (22,9 Mrd. Euro) erneut ein Rekordjahr für den Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Mit Ausnahme der Abteilung Weine & Spirituosen wuchsen nach Unternehmensangaben alle Geschäftsfelder. Die Sparte steuerte rund 6,602 Milliarden Euro (7,099 Milliarden Euro; -7 Prozent) zum Umsatz bei. Auch das Ergebnis fiel mit 2,109 Milliarden Euro statt 2,155 Milliarden Euro etwas geringer aus (-2 Prozent).

Während die Champagner-Sparte ein Wachstum verzeichnete, wobei eine gute Performance in Europa und Japan die Schwächen in den USA ausglich, litt die Marke Hennessy Cognac unter schwacher Nachfrage in China. Positiv äußerte sich das Management über den zuletzt getätigten Kauf des Provence-Weinguts Minuty (s. faxline 3/2024). -red-