M!lch-Projektwein vorgestellt

Bei einer Präsentation am 2. Juni in Mainz hat die „M!lch-Gäng“ ihren Projektwein vorgestellt. Dahinter stecken 15 Frauen, fünf Designerinnen und zehn Winzerinnen, die mit den Erlösen aus dem Verkauf des Produkts die Initiative Discovering Hands MTU-Forum e. V. unterstützen. Der Verein bietet eine Plattform für medizinisch-taktile Untersucherinnen, die im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung arbeiten. In den Wein flossen Partien aus fünf deutschen Anbaugebieten ein, und zwar aus den Sorten, die für die Produktion von Liebfraumilch zugelassen sind. 1.200 Flaschen wurden insgesamt gefüllt, der Bezug läuft über www.trinktmehrmilch.de. -gg-