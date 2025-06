Mack & Schühle auf Roadshow

Im September 2024 tourt die Mack & Schühle AG, Owen, erneut mit ihrer Herbst-Roadshow durch Deutschland. Dabei präsentieren über 20 ausgewählte Wein- und Spirituosenproduzenten aus dem Portfolio des Owener Importhauses ihre Markenprodukte - und zwar am 23. September in Hamburg (Marriott Hotel, ABC-Straße 52) und am 24. September in Köln (wineBANK, Sedanstraße 2), jeweils von 14 bis 19 Uhr. Mack & Schühle ist es nach eigener Aussage „ein großes Anliegen, Partner aus Fachhandel, Fachgroßhandel und Gastronomie mit den Produzenten, Brand Ambassadoren und Repräsentanten zusammenzubringen“. „Im direkten Austausch entwickeln sich intensive Gespräche und neue, brennende Ideen“, erklären die Owener. Zusätzlich zu den offenen Tastings gibt es an beiden Veranstaltungsorten eine Masterclass zum Thema „Bordeaux En Primeur 2022“ (15-16 Uhr) sowie ein „Spirits Tasting Special Releases“ (17-18 Uhr). Durch die Bordeaux-Masterclass führen Master Sommelier Stefanie Hehn und Wine Consultant & Content Creator Luisa Maria Schmidt. Das Spirits Tastings präsentieren die jeweiligen Brand Ambassadore. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Anmeldung unter: https://mus.de/roadshow-september-2024 -red-