Frescobaldi geht zu Mack & Schühle

Ab 1. Januar 2024 wird Mack & Schühle, Owen, offizieller Importeur von neun toskanischen Weingütern der Marchesi Frescobaldi in Deutschland. Dies meldet das Unternehmen. Ziel der perspektivischen Zusammenarbeit der beiden familiengeführten Unternehmen sei es, die Weinmarke Frescobaldi auf dem deutschen Markt weiter zu stärken, so der Importeur und Distributeur. Stefano Benini, Vizepräsident und Exportdirektor von Marchesi Frescobaldi sagte: „Wir sind hocherfreut, in wenigen Monaten mit Mack & Schühle, dem führenden Vertriebsunternehmen auf dem deutschen Weinmarkt, zusammenzuarbeiten.” Die neun zukünftig via Mack & Schühle vertretenen Frescobaldi-Weingüter sind: Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Montepulciano) und Gorgona. Zum Unternehmen Frescobaldi gehören ferner die Weingüter Ornellaia und Masseto in Bolgheri und Tenuta Luce in Montalcino sowie Attems im Collio. -red-