Mack & Schühle mit Roadshow zufrieden

Zur Roadshow von Mack & Schühle kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 350 Fachbesucher, um Gespräche mit den Erzeugern zu führen, sich über neue Produkte und das Sortiment des Owener Unternehmens zu informieren. Die Veranstaltungen fanden am 23. September in Hamburg und am 24. September in Köln statt. Vor Ort waren mehr als 20 Erzeuger. Die zwei Master Classes (Bordeaux und Spirituosen) waren an beiden Orten ausgebucht, teilt Mack & Schühle mit. Durch die Bordeaux-Masterclass führten Master-Sommelier Stefanie Hehn (Hamburg) und Wine Consultant & Content Creator Luisa Maria Schmidt (Köln). Die Spirits-Tastings mit Special Releases präsentierten die jeweiligen Brand-Ambassadors. -red-