Mack & Schühle pflanzt Bäume

Mit der LEH-Linie „Für mich 100% Genuss” engagiert sich das Importunternehmen Mack & Schühle, Owen, nach eigenen Angaben im Umweltschutz. Ein Prozent der Verkaufserlöse fließen künftig in die Arbeit der Organisation „1% for the Planet”. Mittlerweile ist auf diesem Wege eine Spendensumme von 30.000 Euro zusammengekommen. Von „1% for the Planet” wiederum zertifiziert ist etwa die Organisation Green Forest Fund, die Aufforstungsflächen kauft. In Zusammenarbeit mit Green Forest pflanzten das Team von Mack & Schühle und die Winzer und Winzerinnen der Weinlinie, die aus den Anbaugebieten Baden, Pfalz, Saale-Unstrut, Sachsen, Rheinhessen, Rheingau, Franken und Württemberg stammen, nun 328 Bäume im Raum Heilbronn. -red-