Mai-Thy Ton zu Undone

Mai-Thy Ton hat Anfang September die Position als Global Chief Commercial Officer (CCO) beim Hamburger Alkoholfrei-Unternehmen Undone angetreten. In der neu geschaffenen Position ist Ton für die strategische und operative Weiterentwicklung in den Bereichen International Business, Global Marketing und Export Management zuständig. Ton ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und bekleidete zuvor diverse nationale und globale Positionen, u.a. war sie mehr als sechs Jahre bei Borco-Marken-Import unter Vertrag. Auch Undone-Mitgründer und Geschäftsführer André Stork war bei Borco tätig. Zuletzt war Ton seit März als Commercial Director International bei Semper idem Underberg beschäftigt (s. faxline 16/2024). In der neuen Funktion bei Undone soll sie sich fortan vornehmlich auf das internationale Wachstum sowie die Stärkung der globalen Marktpräsenz konzentrieren. -red-