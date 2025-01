Markgräfler bestellen Falk

Die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft eG, Schliengen, setzt auf Michael Falk. Ab dem 1. April 2024 wird er dort die Position des Geschäftsführers übernehmen, so das Unternehmen. „Mit Michael Falk haben wir eine erfahrene Persönlichkeit gewonnen, um die Neuaufstellung der Genossenschaft voranzubringen“, ist sich der Vorstandsvorsitzende Siegfried Ernst sicher. In der ältesten Winzergenossenschaft des Markgräflerlands werden nach dem verheerenden Großbrand im Herbst 2023 aktuell die Weichen neu gestellt. Dazu bringe der 52-jährige Falk als gelernter Winzer, Groß- und Außenhandelskaufmann, Handelsfachwirt, Bilanzbuchhalter und ehemaliger Verbandsprüfer genau die richtigen Erfahrungen und Qualifikationen mit. Falk ist bislang bereits in der Geschäftsleitung der Weinwerbezentrale Badischer Winzergenossenschaften eG, der Badischer Wein GmbH und im Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV) für badische Weine tätig gewesen. Er leitet seit 2020 ein Handelsunternehmen für Weinbauprodukte. Von 2016 bis 2019 unterstützte er als Verwaltungsleiter und Prokurist die erfolgreiche Entwicklung der Alde Gott Schwarzwald eG. -red-